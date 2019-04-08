الإسماعيلي يطلب إقامة مباراة الزمالك على ستاد الجيش بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
طلب النادي الاسماعيلي إقامة مباراة الفريق أمام الزمالك، على استاد الجيش بالسويس.
ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر بالدوري، في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 18 أبريل الجاري.
وقال مصدر مسؤول بالإسماعيلي لـ"يلا كورة": "بدأنا الاتصالات مع اتحاد الكرة من أجل إقامة المباراة بالسويس بعد الحصول على الموافقة الأمنية".
ولم يحدد اتحاد الكرة في الجدول المعلن سابقا، مكان إقامة مباراة الإسماعيلي والزمالك.
وكان ستاد الإسماعيلية قد تم إغلاقه استعدادا لتجهيز الملعب لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وخسر الإسماعيلي أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدف وحيد، ليبقى في المركز السابع برصيد 35 نقطة.
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