كلوب: لم أقلق بشأن صلاح "المتطور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن ضرورة احترام فريق بورتو البرتغالي الذي سيواجهه الريدز في دوري أبطال أوروبا، لافتًا إلى أنه لم يكن قلقًا بشأن استمرار تطور النجم المصري محمد صلاح.

ويلتقي ليفربول، غدًا الثلاثاء، مع بورتو على ملعبه بأنفليد، في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال كلوب: "مباراتنا أمام ساوثهامبتون كانت مختلفة تمامًا عن توتنهام، الفريق لم يستسلم أبدًا".

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وأضاف: "لقد تطورنا بشكل مذهل، استخدمنا كل خطوة للتحسين من مباراة لأخرى، كما أن رحلتنا الأوروبية حتى الآن رائعة".

وتابع: "يجب أن نواجه بورتو بنفس الاحترام المعتاد، إنه فريق ذو خبرة كبيرة، وقوي، ويمتلك لاعبين جيدين".

وبسؤال عن صلاح وتسجيله هدفًا في مرمى ساوثهابمتون بعد غياب قال: "لم أكن قلقًا، لم يكن أي شخص قلقًا بشأنه، إنه رجل يتطور بشكل جيد، وكان هدفه رائعًا".

وعن غياب جوميز قال: "من الأفضل لجو أن يواصل جلساته التأهيلية، أعتقد أننا لن نفكر في استعادته قبل أسبوع أو أسبوعين".