برشلونة يكشف عن القرار السيء لغريزمان

فاز برشلونة متصدر دوري الدرجة الاولى الإسباني لكرة القدم على أتلتيكو مدريد 2-0 السبت الماضي، ليوسع الفارق إلى 11 نقطة، بينما انتزع ريال مدريد فوزاً صعباً 2-1 على إيبار.

وفيما يلي أبرز نقاط من الجولة 31 من المسابقة.

القرار السيء لغريزمان

كان أنطوان غريزمان بطل الفيلم الوثائقي الذي حمل اسم “القرار”، والذي كشف فيه رفضه لعرض من برشلونة من أجل البقاء في أتلتيكو مدريد.

ومع الضغط الشديد الذي مارسه الفريق الكاتالوني السبت الماضي، ليتقدم بفارق 11 نقطة في الصدارة ضمن الصراع على اللقب، ربما بدأ اللاعب الفرنسي في الشعور بالحسرة على ضياع الفرصة منه.

ولم يعد لدى أتلتيكو بقيادة غريزمان ما يلعب من أجله خلال ما تبقى من الموسم، مع تركيز برشلونة أنظاره على ثلاثية تاريخية.

وكان مهاجم أتلتيكو سيصبح عنصراً مثالياً في الجانب الأيمن من هجوم برشلونة، ومصدر إمداد للويس سواريز وليونيل ميسي اللذين سجلا هدفي برشلونة في نو كامب.

بنزيما يرتقي بمستواه

بدا موسم ريال مدريد الحالي في غاية التعاسة بالنسبة للفريق، لكن لاعبا واحداً فقط ارتقى فوق الجميع وعزز من موقعه في قيادة المشروع الجديد للمدرب زين الدين زيدان الموسم المقبل.

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ووصل كريم بنزيما إلى أفضل مستو له على مدار مسيرته، ورغم معاناة الفريق أمام ايبار يوم السبت الماضي، فإن اللاعب الفرنسي كان في أفضل حالاته.

وتم إلغاء هدفين لبنزيما، كما سدد اللاعب في إطار المرمى لكنه سجل هدفين آخرين ليقود ريال لحصد الثلاث نقاط ويحول دون تحقيق إيبار لأول انتصار له في سانتياغو بيرنابيو.

وسيجري ريال تغييرات كبيرة في نهاية الموسم الحالي لكن بنزيمة أثبت قدرته على قيادة خط الهجوم.

خيتافي يشق طريقه نحو أوروبا

إذا ما بلغ خيتافي دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فسيشكل هذا إنجازاً كبيراً لهذا النادي الصغير الذي يقع مقره في ضواحي العاصمة مدريد.

ومع ذلك، فإن عالم كرة القدم قد ينظر لذلك باعتباره جرس إنذار ولن تكون كافة الأوساط سعيدة بالضرورة بمتابعة هذا الفريق أوروبياً.

وحقق خيتافي الفوز 1-0 على أتلتيك بلباو السبت الماضي، ليعزز موقعه في المركز الرابع.

ولا يقدم فريق المدرب خوسيه بوردالاس أداء ممتعاً، لكنه يشق طريقه بقوة باتجاه اللعب في أوروبا.