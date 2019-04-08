رسميا.. إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في استاد برج العرب

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى القوات المسلحة المصرية وقيادتها على استجابتهم لفتح ملاعب الجيش للأندية المصرية التي تلعب باسم مصر في بطولات الأندية الأفريقية متجاوزين بذلك أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية. وأكد رئيس الاتحاد المصري أنه بموجب هذه الاستجابة التي وجدها لدى قيادات الجيش المصري فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقي في موعدها المقرر بستاد برج العرب ، وسيلعب نادي الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أكادير في ستاد السويس.

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