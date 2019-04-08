مجلس الأهلي برئاسة الخطيب يحدد سعر رمزي لتذاكر مواجهة صن داونز

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحديد مبلغ عشرة جنيهات سعرا لتذكرة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على استاد برج العرب؛ وذلك تيسيرا على جماهير الأهلي، واتاحه الفرصة أمام أكبر عدد منهم لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في تلك المباراة المهمة.

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