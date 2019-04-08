قائد الأهلي يعلن استعداده لمواجهتي المقاصة وصن داونز

انتظم شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.
وتعافى إكرامي من الإصابة بمزق في عضلة السمانة والتي غاب على إثرها عن مباريات الفريق في الفترة الماضية، بيعلن جاهزيته لمبارتي مصر المقاصة وصن داونز.
ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء بمسابقة الدوري المصري، فيما يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي للفوز بسداسية من أجل التأهل حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.
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