تفاصيل أول جلسة لمحمود الخطيب مع لاعبي الأهلي عقب فضيحة صن داونز

ظهرت علامات الغضب على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعد مغادرته غرفة لاعبي فريق الكرة بمقر النادي بالجزيرة، بعد اجتماعه الأول مع اللاعبين والجهاز الفني عقب الفضيحة أمام صن داونز بالخسارة بخماسية.

وظهرت علامات الاستياء على وجه رئيس النادي، بسبب تعرض الفريق لأثقل هزيمة في تاريخه القاري، وقام بتوبيخ اللاعبين بسبب الأداء الهزيل الذي قدموه السبت الماضي.

وتوجه “الخطيب” بعد انتهاء اجتماعه مع لاعبي فريق الكرة، إلى المدرج الجديد بالنادي، ليتفقد عملية إنشاء غرف الملابس وصالة الألعاب “الجيم” الجديدة.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة يوم الأربعاء بمسابقة الدوري المصري، فيما يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الأهلي للفوز بسداسية من أجل التأهل حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة.