المصري يعلن إصابة لاعبه الفلسطيني محمد صالح بالصليبي

أعلن النادي المصري البورسعيدي عن إصابة لاعب الفريق الفلسطيني محمد صالح بقطع في الرباط الصليبي. في الرباط الصليبي. وكشف المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن اللاعب سيجري فحوصات أخرى خلال اليومين القادمين للتأكد من مدى الإصابة.

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