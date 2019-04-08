بالصور.. اتحاد التنس يهنيء ثلاثي منتخب الناشئين

هنأ الاتحاد المصري للتنس الارضي لاعبة منتخب مصر للناشئين تحت 18 سنة حلا السقا، بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة فردي الناشئات تحت 18 سنة في بطولة ITF المقامة في

تونس.

كما هنأ الاتحاد الثنائي عبدالرحمن حسن وكريم إبراهيم بفوزهم بالمركز الثاني في مسابقة زوجي الناشئين تحت 18 سنة في بطولة ITF.

وانطلقت اليوم الإثنين منافسات تحت 16 سنة، بمشاركة مصر ببعثة تضم أربع وهن، هانيا ابو السعد وماريا شارل وحلا السقا وياسمين مصطفي، واربع لاعبين وهم، عبدالرحمن حسن ويوسف صادق وكريم ابراهيم ومايكل صبحي.

ويقود الفريق فنيا كل من يمني فريد واحمد علاء.