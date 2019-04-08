انطلاق البطولة الإفريقية للناشئين للتنس الأرضي في تونس بمشاركة منتخب مصر

انطلقت، اليوم الاثنين، منافسات البطولة الإفريقية للتنس الأرضي للمنتخبات تحت 16 سنة، والتي تقام في تونس خلال الفترة من 8 - 13 أبريل 2019 . 8 - 13 أبريل 2019 . وتشارك مصر ببعثة تضم أربع وهن، هانيا ابو السعد وماريا شارل وحلا السقا وياسمين مصطفي، وأربعة لاعبين وهم، عبدالرحمن حسن ويوسف صادق وكريم ابراهيم ومايكل صبحي. ويقود الفريق فنيا كل من يمني فريد وأحمد علاء. Advertisements

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