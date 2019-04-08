انطلقت، اليوم الاثنين، منافسات البطولة الإفريقية للتنس الأرضي للمنتخبات تحت 16 سنة، والتي تقام في تونس خلال الفترة من8 - 13 أبريل 2019 .
وتشارك مصر ببعثة تضم أربع وهن، هانيا ابو
ويقود الفريق فنيا كل من يمني فريد وأحمد علاء.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق البطولة الإفريقية للناشئين للتنس الأرضي في تونس بمشاركة منتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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