حارس حسنية أكادير يعلق على التعادل أمام الزمالك

أكد عبدالرحمن الحواصلي، حارس مرمي فريق حسنية أكادير المغربي، "أن الحظ عاند فريقه أمس أمام الزمالك لكن ننتظر التعويض في مصر".
أضاف الحواصلي في حديثه لبرنامج "سوبر سبورت" مع الإعلامي إيهاب أبو مرخية الذي تبثه إذاعة عَلَمالفلسطنية، "الزمالك لعب بشكل دفاعي أمامنا، وحاولنا التسجيل ولكن الحظ عاندنا بعدة فرص".
وتابع: "لعبنا أمام فريق كبير أفريقيًا وننتظر اللعب المفتوح في مصر، حيث نسعى لإرضاء جمهورنا والتأهل
وعن الدولي الفلسطيني تامر صيام زميله في الفريق قال الحواصلي: "لولا سوء التوفيق أمام مرمى لسجل الهدف المنتظر، وأنه اللاعب المدلل بالفريق".
وأتم حارس حسنية أغادير قائلا: "قبل القرعة تمنى هو وتامر صيام مواجهة الزمالك لأنه فريق كبير".
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