الأهلي ينتظر موافقة الأمن على حضور الجماهير في التمرين

ينتظر مسئولو النادي الأهلي الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لحضور الجماهير في مران الفريق يوم الخميس المقبل. المقبل. وطلب الأهلي حضور الجمهور يوم الخميس المقبل في ملعب مختار التتش لتحفيز اللاعبين قبل السفر للإسكندرية لخوض لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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