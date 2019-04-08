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الأهلي ينتظر موافقة الأمن على حضور الجماهير في التمرين

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ينتظر مسئولو النادي الأهلي الموافقة الرسمية من الجهات الأمنية لحضور الجماهير في مران الفريق يوم الخميس

المقبل.

وطلب الأهلي حضور الجمهور يوم الخميس المقبل في ملعب مختار التتش

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لتحفيز اللاعبين قبل السفر للإسكندرية لخوض لقاء الإياب أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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