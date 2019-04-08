بعثة الزمالك تصل القاهرة.. والفريق يتدرب غدًا استعدادًا للقاء المصري

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة، اليوم، قادمة من المغرب وذلك عقب مواجهة فريق حسنية أكادير بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة

السويسري كريستيان جروس المدير الفنى منح اللاعبين راحة اليوم على أن يتدرب الفريق غدا الثلاثاء، في إطار استعداداتهلمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل فى الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد تعادل سلبيا مع فريق حسنية أكادير المغربي فى ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية بالمباراة التى أقيمت بينهما أمس الأحد بمدينة أكادير المغربية.