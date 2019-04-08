يد الأهلي 2008 يتوج ببطولة منطقة القاهرة

حقق فريق 2008 لكرة اليد بالنادى الأهلى المركز الأول في بطولة منطقة القاهرة بعد تغلبه على فريق المقاولون العرب بفارق 15 نقطة فى المباراة النهائية التى جمعت بينهما على ملاعب نادى الشمس.

وظهر الفريق بمستوى جيد خلال جميع مباريات البطولة التى استمرت أكثر من شهرين على ملاعب النادى الأهلى فرع مدينة نصر ونادى الشمس وحقق الفوز فى جميع المباريات التى خاضها بفارق كبير أمام الفرق المشاركة.

من جانبه، أكد الكابتن عمرو عطية مدرب الفريق أن تحقيق بطولة منطقة القاهرة جاء بعد تفوق الفريق فى جميع المباريات التى خاضها فى البطولة، مضيفا أن الفريق يضم الكثير من اللاعبين المتميزين وينتظرهم مستقبل كبير خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن البطولة التى تحققت ترجمة حقيقية لروح الفريق التى تجمع بين الجميع.

وأضاف عطية هناك مساندة حقيقية من ادارة النادى الأهلى لجميع فرق

اليد داخل النادى وأن جميع المسئولين يعملون على توفير جميع الامكانيات للفرق المختلفة من أجل تحقيق البطولات التى يشارك فيها النادى وأن كيان النادى الأهلى الكبير لا يقبل سوى بالمركز الأول في البطولات التي يشارك فيها.

وشدد مدرب الفريق أن الكابتن عمر شوقي مدير جهاز كرة اليد بالنادي والكابتن أحمد سالم المشرف على فرق ناشئى اليد بالنادي يدعمان الفريق بشكل كبير وقدما الكثير من الجهد لمساندة اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق البطولات وان هناك الكثير من القفزات حققتها فرق اليد المختلفة خلال الفترة الماضية.