فان دايك: بورتو سيحاول الانتقام منا ومحمد صلاح يقدم موسمًا رائعًا

‏يرى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن مواجهة بورتو البرتغالي المقرر لها، غدا الثلاثاء، ضمن ذهاب دور ربع نهائي أبطال أوروبا، ستكون صعبة.

‏وأشار فان دايك أن بورتو سيسعى للانتقام من نتيجة العام الماضي، عندما فاز الريدز على بورتو وسط أرضه وجمهوره بخماسية نظيفة بدور الـ١٦ من دوري الأبطال.

‏وقال فان دايك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نلعب بحرية من أجل إظهار إمكاناتنا، لا يوجد مجال للتعثر في دوري الأبطال كذلك، بورتو سيأتون للانتقام بعد ما حدث العام الماضي".

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‏وأضاف: "نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبا، بورتو يستحقون أن يكونوا في الدور

ربع النهائي، نحتاج إلى الاستمتاع بالمباراة وتقديم أداء جيد، نحن بحاجة إلى مواصلة العمل".

‏وعن محمد صلاح، قال المدافع الهولندي: "صلاح دائما ما يكون سعيدا وسعيدا دائما ويريد دائما العمل بجد من أجل الفريق، وهذا هو ما يدور حوله ليفربول، الجميع يقدمون ويعطون كل شيء".

‏وتابع: "الضغط وذلك الأحاديث عنه أتت فقط من الصحافة ووسائل الإعلام، هو لا يزال لديه موسم رائع".