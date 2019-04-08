يرى فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، أن مواجهة بورتو البرتغالي المقرر لها، غدا الثلاثاء، ضمن ذهاب دور ربع نهائي أبطال أوروبا، ستكون صعبة.
وأشار فان دايك أن بورتو سيسعى للانتقام من نتيجة العام الماضي، عندما فاز الريدز على بورتو وسط أرضه وجمهوره بخماسية نظيفة بدور الـ١٦ من دوري الأبطال.
وقال فان دايك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نلعب بحرية من أجل إظهار إمكاناتنا، لا يوجد مجال للتعثر في دوري الأبطال كذلك، بورتو سيأتون للانتقام بعد ما حدث العام الماضي".
وأضاف: "نحن نعلم أن الأمر سيكون صعبا، بورتو يستحقون أن يكونوا في الدور
وعن محمد صلاح، قال المدافع الهولندي: "صلاح دائما ما يكون سعيدا وسعيدا دائما ويريد دائما العمل بجد من أجل الفريق، وهذا هو ما يدور حوله ليفربول، الجميع يقدمون ويعطون كل شيء".
وتابع: "الضغط وذلك الأحاديث عنه أتت فقط من الصحافة ووسائل الإعلام، هو لا يزال لديه موسم رائع".
كانت هذه تفاصيل خبر فان دايك: بورتو سيحاول الانتقام منا ومحمد صلاح يقدم موسمًا رائعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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