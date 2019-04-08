تعرف على موعد مباراة سلة سيدات سموحة وسبورتنج

تجمع بين سموحة وسبورتنج ثلاثة لقاءات نارية في نصف نهائي بطولة دوري السلة للسيدات . ومن المقرر أن تنطلق المباراة الأولى يوم 10 إبريل، والثانية 11 إبريل والثالثة يوم 13 إبريل. وتقام الثلاث مباريات على صالة استاد نادي الأوليمبي. جدير بالذكر تأهل سموحة على حساب مصر للتأمين، بينما صعد سبورتنج على حساب الصيد.

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