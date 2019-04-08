إصابة سعد سمير بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة

أكدت الفحوصات الطبية التي خضع لها سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة. للركبة. وأشارت التقارير أن اللاعب سيغيب عن صفوف الأهلي لمدة 3 أشهر. ويستعد الأهلي لمواجهة المقاصة يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري المصري ثم يلتقي صن واونز السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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