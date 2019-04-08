اونلاين | كورة لايف "مباشر" بث مباشر مباراة العين والدحيل (دوري ابطال اسيا) | kora-star

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كورة لايف "مباشر" بث مباشر مباراة العين والدحيل (دوري ابطال اسيا) | kora-star

تابع لايف اليوم الاثنين 8 ابريل 2019 بث مباشر مباراة العين الاماراتي والدحيل القطري، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فريق الدحيل فى ترتيبه الثانى فى مجموعته خلف الهلال السعودى المتصدر، رصيد الدحيل ثلاث نقاط من فوز وحيد، بينما فريق العين الاماراتى يأتى ثالثا فى المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، و يريد كل فريق اليوم تحقيق الفوز و الثلاث نقاط لتحسين مركزه، ستقام المباراة فى قطر على ملعب استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل، يحكم المباراة الحكم الصينى ما نينغ.

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شاهد بث مباشر مباراة الدحيل ضد العين اليوم الاثنين فى تمام الساعة السادسة و النصف بتوقيت السعودية و قطر و العراق، السابعة و النصف بتوقيت دولة الامارات، الخامسة و النصف بتوقيت القاهرة، و المباراة منقولة على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1، و قناة الكأس 3 HD و قد تم تعيين حفيظ دراجي – خالدالحدي للتعليق على المباراة.

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كورة لايف "مباشر" بث مباشر مباراة العين والدحيل (دوري ابطال اسيا) | kora-star

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كورة لايف "مباشر" بث مباشر مباراة العين والدحيل (دوري ابطال اسيا) | kora-star