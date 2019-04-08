اونلاين | يلا شوت Al Ain بث مباشر مباراة العين والدحيل كورة لايف | رابط يلا شوت بث مباشر مباراة العين والدحيل بدون تقطيع

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العين والدحيل بث مباشر , دوري ابطال اسيا 2019 الدور الاول دور المجموعات المجموعة الثالثة الجولة الثالثة , في اطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة سنكون علي موعد مع قمة عربية خالصة تلك التي ستجمع بين العين الاماراتي والدحيل القطري في لقاء سيقام علي ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر.

العين والدحيل من اقوي الفرق العربية في المنطقة رفقة الهلال والسد ايضا وستكون مباراة اليوم قمة غاية في المتعة والاثارة بين الفريقين كما هو المعتاد وكما كان الحال في موقعة الموسم الماضي بين الفريقين في دور ال16 حينما نجح فريق الدحيل في رد الهزيمة ذهابا وايابا امام العين في نسخة 2014 بنتيجة 7-1 في مجموع مباراتي المجموعات , بالفوز في مباراتي دور ال16 بنتيجة 8-3 في مجموع اللقائين ليصعد الفريق القطري للدور الموالي قبل ان يخرج علي يد بيرسبوليس الفريق الايراني في ربع النهائي.

بطاقة مباراة اليوم

دوري ابطال اسيا 2019

دور المجموعات

المجموعة الثالثة

الجولة الثالثة

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ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل

القناة الناقلة للمباراة.

قناة بين سبورت الرياضية الناقل الحصري لدوري ابطال اسيا.

موعد المباراة

يوم الاثنين 8 ابريل 2019

في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءا بتوقيت مصر

والساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت قطر

الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت الامارات