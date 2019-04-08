اونلاين | يلا شوت حصري (al ain) مشاهدة مباراة الدحيل والعين فى دوري أبطال آسيا 8-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت حصري (al ain) مشاهدة مباراة الدحيل والعين فى دوري أبطال آسيا 8-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الدحيل القطري ضيفاً على العين الإماراتي اليوم، الاثنين، بملعب "عبدالله بن خليفة" بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة في مسابقة دوري ابطال اسيا.

موعد مشاهدة مباراة الدحيل والعين فى دوري ابطال اسيا

تنطلق مباراة الدحيل والعين فى الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر beIN SPORTS HD 1.

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ويدخل العين الإماراتي مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز" للحفاظ على آماله في التأهل لدور الـ 16 بمسابقة دوري ابطال اسيا.

ويحتل العين المركز الثالث بنقطة واحدة في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما يتصدر الهلال السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط للدحيل القطرى، ونقطة أيضاً للاستقلال الإيراني في المركز الرابع والأخير.

جانب من تدريبات العين

وخسر العين بهدف نظيف أمام الهلال السعودي بالجولة الأولى على ملعب "هزاع بن زايد"، وتعادله في الجولة الثانية أمام الاستقلال الإيراني بالعاصمة الإيرانية "طهران"، ليضع في رصيده نقطة واحدة بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.

جدير بالذكر أن خوان كارلوس جاريدو الذي قاد ناديا الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي للفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الافريقية يتولى حالياً تدريب العين الإماراتي.