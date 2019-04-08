اونلاين | الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة النصر و الزوراء بث مباشر اليوم

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الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة النصر و الزوراء بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة النصر والزوراء العراقي بث مباشر يوتيوب يلا شوت كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يسعى كل فريق إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، وكان النصر قد خاض مواجهته الماضية في الجولة الثانية أمام ذوب آهن اصفهان في اللقاء الذي خسر فيه العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق إلى الفوز من أجل تعويض خسارته في المباراة الماضية، ويسعى النصر إلى تحقيق نتائج إيجابية في البطولة والتأهل للأدوار النهائية.

الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة النصر و الزوراء بث مباشر اليوم

بث مباشر مباراة النصر والزوراء العراقي حتى الآن لم يقدم النصر أي انتصار في الجولتين الماضيتين حيث خسر الفريق أمام الوصل وذوب آهن اصفهان ولكن مازالت الفرصة أمام العالمي للعودة من جديد، وتضم المجموعة الأولى كلا من النصر والزوراء والوصول وذوب آهن اصفهان، ويسعى كل فريق إلى الفوز الليلة من أجل النقاط الثلاثة، ويحتل الزوراء صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط يليه ذوب آهن في المركز الثاني بنفس عدد النقاط بينما في المركز يأتي الوصل برصيد 3 نقاط أمام النصر في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

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الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة النصر و الزوراء بث مباشر اليوم

رابط مباراة النصر والزوراء بث مباشر اون لاين كورة لايف يوتيوب تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مصر والثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الملك فهد، وتنقل قناة بي ان سبورت 3 اللقاء بتعليق عصام الشوالي وسط ترقب جمهور الفريقين، على الجانب الآخر يقدم النصر نتائج رائعة في الدوري السعودي للمحترفين جعلته في صدارة الدوري حتى الآن وينافس العالمي الهلال على لقب الدوري هذا الموسم ولكن حتى الآن لم يتم حسم الدوري لأي من الفريقين والمنافسة بينهما قوية جدا على لقب الدوري.

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