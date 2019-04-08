اونلاين | مشاهدة مباراة العين والدحيل اليوم بث مباشر فى دورى ابطال اسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة العين والدحيل اليوم بث مباشر فى دورى ابطال اسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود الأجواء المثيرة من جديد إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2019 لكرة القدم حيث سيكون فريق العين الإماراتي ضيفا ليس بالسهل على نظيره فريق الدحيل القطري في موقعة قطرية إماراتية عربية بامتياز في مباراة تنطلق اليوم الإثنين الموافق الثامن من شهر أبريل لعام 2019 ميلاديا في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات في دوري ابطال اسيا وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم الاثنين في دوري أبطال آسيا hd

مشاهدة الموقعة النارية اليوم الإثنين بين العين الاماراتي والدحيل القطري في بث حي لايف اليوم الاثنين 8-4-2019 على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في قطر ويسعى فريق العين الإماراتي للعودة لسكة الانتصارات بعدما تلقى هزيمة مدوية في الجولة الاولى على أرضه أمام الهلال السعودي بهدف نظيف في بطولة دوري أبطال أسيا ثم سقط في فخ التعادل أمام استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدف لكل فريق ويحتل العين المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطة وحيدة خلف الهلال ثم الدحيل كما أنه في جدول ترتيب الدوري الإماراتي يأتي في المركز الثاني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة حيث فاز في 12 وتعادل في 2 وتلقى خمس هزائم شاهد الآن في بث حي مباراة العين والدحيل في دوري أبطال أسيا.

أما صاحب الأرض والجمهور فريق الدحيل القطري يسعى أيضا لتحقيق الفوز وتحقيق ثلاث نقاط في المجموعة والوصول للنقطة 6 على أرضه ووسط جماهيره وتحقيق الفوز على ممثل الإمارات خاصة أنه فاز في الجولة الأولى على استقلال طهران 3-0 لكنه خسر من الهلال 1-3 في الجولة الثانية مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم الاثنين في دوري أبطال آسيا ويأتي الدحيل في المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر ونقطتين عن العين الثالث واستقلال طهران الرابع.

تنطلق مباراة العين والدحيل عندما تشير عقارب الساعة إلى الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة 17:30 والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة 18:30 ومن المقرر أن يتم نقل مباراة العين والدحيل في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 2 بدون أي تقطيع في دوري أبطال أسيا.