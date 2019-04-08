اونلاين | رابط Youtube مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم الإثنين 8-4-2019 كورة لايف بين ماتش ستار الاسطورة في دوري ابطال

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من خلال موقعنا الخليج 365 الرياضي نقدم لكم رابط مشاهدة مباراة العين والدحيل لخويا بث مباشر يوتيوب الاسطورة في اللقاء المنتظر الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، يدخل كل فريق ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل النقاط الثلاثة حيث يعد الفوز في هذا اللقاء وحصد الـ 3 نقاط يشكل أهمية كبرى للفريقين من أجل احتلال المركز الأول في المجموعة، وكان العين قد خاض مواجهته في الأسبوع الثاني أمام استقلال في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ويسعى الفريق الإماراتي إلى الفوز اليوم على الدحيل من أجل أن يكون أول انتصار له في المجموعة.

مباراة العين والدحيل بث مباشر بينما يدخل نادي الدحيل في هذه المباراة الصعبة ساعيًا إلى الفوز، وكان الفريق القطري قد خاض المباراة الماضية في الجولة الثانية أمام الهلال السعودي في اللقاء الذي خسر فيه الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدف ويدخل الفريق اليوم ساعيًا إلى الفوز على الزعيم الإماراتي في لقاء منتظر من جانب جمهور الفريقين رابط مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر يوتيوب اون لاين.