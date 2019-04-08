اونلاين | يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

قمة عربية مثيرة جديدة تشهدها بطولة دوري أبطال آسيا عندما يحل فريق العين الإماراتي ضيفا ثقيلا على نظيره الدحيل القطري في المباراة التي تقام في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساءا بتوقيت أبوظبي اليوم الاثنين 8 أبريل 2019 في اللقاء الذي يقام على أرضية استاد عبدالله بن خليفة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018-2019 في واحدة من أقوى مباريات البطولة ويقدم موقعنا يلا شوت بلس خدمة عبر روابط متعددة تناسب جميع السرعات لديك جاري الان مشاهدة مباراة العين الاماراتي والدحيل.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مشاهدة مباراة العين والدحيل ويدخل الدحيل مباراة اليوم وهو يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف الهلال السعودي حيث حصد 3 نقاط من مباراتين فاز في الأولى على استقلال إيران قبل أن يخسر في اللقاء الثاني أمام الهلال في مباراة نارية ويسعى التونسي نبيل معلول مدرب الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة التقدم نحو حجز إحدى تذكرتي العبور لدور الـ16 للبطولة وسيدفع المدرب التونسي بقوته الضاربة في مباراة اليوم والمتمثلة في مهدي بن عطية الدولي المغربي وزميله يوسف العربي مهاجم الفريق لتحقيق فوز هام الليلة في مباراة صعبة و مرتقبة كورة اون لاين .

يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

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بث مباشر العين والدحيل وعلى الجانب الأخر يدخل فريق العين موقعة اليوم وهو يعيش فترة سيئة بعدما تعرض لهزيمة قاسية في الدوري الإماراتي بخمسة أهداف مقابل هدف أمام الجزيرة ويسعى الإسباني جاريدو مدرب الفريق لمصالحة الجماهير وتحقيق فوز هام على حساب الدحيل اليوم لانتزاع المركز الثاني منه والتقدم في ترتيب المجموعة وخاض الفريق الإماراتي مباراتين حتى الآن خسر أمام الهلال السعودي بهدف في الأولى وتعادل مع استقلال إيران في الثانية بهدف لكل فريق ويعول الفريق الإماراتي كثيرا على جهود نجمه السويدي ماركوس بيرج لقيادة الفريق لاقتناص 3 نقاط غالية .

يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

مباراة العين والدحيل فريقي الدحيل والعين مباراة قوية بمثابة وجبة كروية دسمة لعشاق الكرة العربية والآسيوية الدحيل الذي يحتل المركز الثاني في الدوري القطري برصيد 47 نقطة جمعها من 21 مباراة حيث نجح في تحقيق الفوز في 14 مباراة وتعادل في خمس لقاءات وخسر مباراتين فقط ويفصله 7 نقاط عن السد المتصدر والذي توج بلقب البطولة على الجانب الآخر ويحتل العين المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة جمعها من 19 مباراة حيث نجح في تحقيق الفوز في 12 مباراة وتعادل في لقاءين وخسر 5 مباريات yalla shoot plus في دوري أبطال آسيا.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

موعد مباراة العين والدحيل والقنوات الناقلة ويتقابل اليوم العين والدحيل وجها لوجه في واحدة من المباريات الهامة والقوية لكلا الفريقين العين الذي نجح في الحصول على فضية مونديال الأندية في الموسم الماضي يسعى للفوز بلقب دوري أبطال آسيا بينما يسعى الدحيل الذي دعم صفوفه بكوكبة من النجوم الكبار لتحقيق اللقب الأسيوي لأول مرة في تاريخه وستكون مباراة اليوم بمثابة تحدي قوي بين الفريقين وتنطلق مباراة العين والدحيل في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة 17:30 السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة 18:30 السابعة والنصف مساءا بتوقيت أبو ظبي 19:30 وسيتم نقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية في بث حي ومباشر اليوم الاثنين.

يلا شوت .. مشاهدة مباراة العين والدحيل بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot