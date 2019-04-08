رياضة | نجم الزمالك السابق: لم أقصد التقليل من رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك السابق: لم أقصد التقليل من رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أانه لن يقصد التقليل من رمضان صبحي لاعب الاهلي

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج وان تو عبر اون سبورت اف ام "رمضان صبحي قبل الاحتراف كان افضل لاعب في مصر والاحتراف أخذ من رمضان اكثر مما اعطا".

Advertisements

وأوضح أن رمضان صبحي لاعب مميز جدا ولكن له مميزات وعيوبه ومميزاته اكثر، وانتقادي لرمضان صبحي حبا في وليس كرها لانه لاعب مميز جدا".

وأكمل :" يوسف أوباما بعيد عن مستوي في اخر ثلاث مباريات مع الزمالك وهذا لا يقلل منه ولكن هو في الاخر لاعب مميز".

وأتم تصريحاته أن رمضان صبحي وحسين الشحات انضموا للاهلي بمبالغ ضخمة لذلك انتقدت مستواهم خلال الفترة الماضية مع الاهلي ولكن هما لاعبين مميزين.