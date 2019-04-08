رياضة | كلوب يفاجئ محمد صلاح: هدفه في ساوثهامتون عالمي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يفاجئ محمد صلاح: هدفه في ساوثهامتون عالمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، ما تردد عن قلق المحترف المصري محمد صلاح، بعد غيابه عن التسجيل في عدة جولات.

وكان هندرسون قائد فريق ليفربول قد أهدى تمريرة حاسمة لمحمد صلاح الذي أحرز الهدف الثاني، خلال مواجهة ساوثهامتون يوم الجمعة الماضي، في الجولة 33 من عمر الدوري الإنجليزي.

ومن جانبه قال كلوب: صلاح لم يكن قلقًا بشأن غيابه عن التسجيل، هو يعرف جيدًا كيف يتغلب على كل المواقف الصعبة، لم يكن أحد قلقًا بشأن صلاح،.

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وزاد المدرب خلال المؤتمر الصحفي: صلاح ناضج بما يكفي ويعرف ما يفعله في التدريبات أو في المباريات الكبرى، الضغط كان عليه من خارج الملعب فق.

وواصل كلوب: صلاح تعرض للضغط من خلال الصحافة ووسائل الإعلام، وهو لايزال يقدم موسم رائع، فهو دائمًا يريد العمل بجد من أجل ليفربول.

وقال كلوب: هدف محمد صلاح في مرمى ساوثهامتون عالمي، وسيساعده خلال المواجهات المقبلة، وهو الآن لديه 18 هدفًا و8 تمريرات حاسمة، إنها أرقام رائعة بالتأكيد.