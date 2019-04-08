رياضة | نجم برشلونة يفاجئ ميسي بتصريح ناري

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علق سيرجيو بوسكيتس نجم فريق برشلونة الإسباني، على تصريحات زميله في البلوجرانا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال بوسكيتس: أحيانًا يكون ليو هكذا بعد الخسارة المأساوية أمام روما الموسم الماضي، قد يكون خجولاً، لكن عندما يتكلم بجدية، فهو يفعل ذلك.

وواصل: لم نكن نعرف ما الذي سيقوله، ولا أعتقد أنه تم التخطيط له، لكننا جميعًا نريد الفوز بدوري الأبطال، إنه من الجوائز الأكثر شهرة، خاصة بالنسبة لنا بعد سنوات عديدة وكيف تم القضاء علينا في الموسم الماضي.

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فيما يتعلق بالمواسم الأخيرة، قال بوسكيتس: لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية خارج ملعبنا ضد أفضل الفرق وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة.، نأمل أن نتعلم. نحن نعلم أن لدينا أفضل لاعب في العالم، لكن وحده لن يكون كافيا.

وعن الشياطين الحمر قال نجم برشلونة: مانشستر يونايتد أفضل مع سولسكاير، لا يمانعون في ترك الكرة لك، قد يكون خصومهم أفضل تقنياً، ولكن كما رأينا مع باريس سان جيرمان، فإنهم يهاجمون بشكل جيد ولديهم شخصيات جيدة إذا ارتكبت خطأ ، فسيستفيدون منه.

وسيحل برشلونة ضيفاً على مانشستر يونايتد، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.