رياضة | ريال مدريد يضحي بنجميه من أجل هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بنجميه من أجل هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن أكدت تقارير صحفية إسبانية، قدوم الدولي البلجيكي إدين هازارد نجم هجوم فريق تشيلسي الإنجليزي، إلى فريق العاصمة مدريد خلال فترة الأنتقالات الصيفية، حيث بدأ إلادارة الملكية في توفير مبلغ الحصول على نجم البلوز.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، مخطط ريال مدريد في الحصول على مبلغ المطلوب من أجل الحصول على خدمات هازارد الذي يبلغ 116 مليون يورو.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان إدراة الملكي بدأت وحهت النظر في الأستفادة من اللاعبان اللذان يعتبرهما المدرب الفرنسي زيدان مستهلكين، وهما ماتيو كوفاتشيتش لاعب تشيلسي الحالي، ولاعب وسط البايرن جيمس رودريجير.

ومن جانب أخر تحدث المدرب الإيطالي ساري في نهاية هذا الأسبوع، لأول مرة عن رغبة في التمسك بـكوفاتشيتش قائلا: أود أن يبقى معنا، فهو لاعب خط وسط دفاعي رائع ولدينا فقط جورجينيو .

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن مدريد يرغب في الاستفاد بمبالغ اللاعبين المعارين، حيث تواصلت إدارة مدريد لحسم صفقة كوفاتشيتش لصالح البلوز، فيستفيد فريق العاصمة بـ 50 مليون يورو، هذا إلى جانب سعر خيار شراء بايرن إذا تحقق مع جيمس هو الأخر، فيكون بمبلغ 42 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، إلى ان صيف مدريد سيكون قائم على هذين الاسمين الكبيرين، وهما هازارد وبوجبا ، حيث ان وضع البلجيكي أصبح أكثر سهوله.