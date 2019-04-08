رياضة | "كاف" يدعو محمد أبو تريكة لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاف" يدعو محمد أبو تريكة لحضور قرعة كأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، دعوة إلى محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق، لحضور مراسم القرعة بطولة أمم أفريقيا.

ومن المنتظر أن تقام مراسم القرعة الجمعة المقبلة، عند سفح الأهرامات، بتواجد ممثلي الـ24 منتخبًا المقرر مشاركتهم بالبطولة.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلًا من 16 منتخبًا كما جرت العادة بالبطولات السابقة.

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