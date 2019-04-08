رياضة | مفاجأة سارة من "الخطيب" لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة من "الخطيب" لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فتح ملعب التتش للجماهير لدعم اللاعبين في التدريبات قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.
وينتظر الأهلي الموافقات الأمنية بعد مخاطبة الأمن على حضور الجماهير التدريبات من أجل تأمين محيط ومقر النادي والجماهير بالشكل المطلوب.
ويلتقي الأهلي مع صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل بعد الخسارة السبت الماضي 5-0 في الذهاب.
هشام محمد يغيب عن الأهلي أمام مصر المقاصة
تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.
ويؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.
ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.