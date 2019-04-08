رياضة | مفاجأة سارة من "الخطيب" لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

ينوي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فتح ملعب التتش للجماهير لدعم اللاعبين في التدريبات قبل مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الأهلي الموافقات الأمنية بعد مخاطبة الأمن على حضور الجماهير التدريبات من أجل تأمين محيط ومقر النادي والجماهير بالشكل المطلوب.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل بعد الخسارة السبت الماضي 5-0 في الذهاب.

تأكد غياب هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام مصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بسبب الإصابة.

ويعاني هشام من الإصابة في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الزمالك، حيث حرمته من المشاركة في لقاء القمة ثم مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز وصن دوانز الجنوب إفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي اللاعب برنامجا تأهيليا للتعافي من الإصابة تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة بعد غد الأربعاء على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.