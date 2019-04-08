رياضة | وليد صلاح يفسر تصريحاته عن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح يفسر تصريحاته عن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أنه لم يقصد التقليل من رمضان صبحي لاعب الأهلي بعدما تحدث عنه بأنه لاعب غير سريع.

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "وان تو" عبر "أون سبورت أف أم" ، "رمضان صبحي قبل الاحتراف كان أفضل لاعب في مصر والاحتراف أخذ من رمضان أكثر مما أعطاه".

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وواصل " رمضان صبحي لاعب مميز جدا ولكن له مميزات وعيوبه ومميزاته أكثر، وانتقادي لرمضان صبحي حبا في وليس كرها لانه لاعب مميز جدا".

وأكمل " يوسف أوباما بعيد عن مستوي في اخر ثلاث مباريات مع الزمالك وهذا لا يقلل منه ولكن هو في الاخر لاعب مميز".

وأتم تصريحاته قائلا :"إن رمضان صبحي وحسين الشحات انضما للأهلي بمبالغ ضخمة لذلك انتقدت مستواهم خلال الفترة الماضية مع الأهلي ولكن هما لاعبين مميزين".