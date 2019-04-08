رياضة | الزمالك يطلب زيادة عدد جماهيره أمام حسنية أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب زيادة عدد جماهيره أمام حسنية أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسئولو نادي الزمالك زيادة عدد الجماهير في مباراة حسنية أغادير المغربي المقرر لها الأحد القادم في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية على ستاد الجيش بالسويس.

ويرغب مسئولو الزمالك في حضور جماهيري كامل العدد في مواجهة حسنية أغادير بسبب صعوبة اللقاء والحاجة لتواجد الجماهير لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم في تلك المواجهة.

وكان الزمالك قد تعادل مع حسنية أغادير بالأمس سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب.

ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وكانت الجهات الأمنية قد حددت 10 آلاف متفرج فقط لمباراة الزاملك وحسنية أغادير.