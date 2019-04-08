رياضة | الزمالك يطلب زيادة عدد جماهيره أمام حسنية أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب زيادة عدد جماهيره أمام حسنية أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طلب مسئولو نادي الزمالك زيادة عدد الجماهير في مباراة حسنية أغادير المغربي المقرر لها الأحد القادم في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية على ستاد الجيش بالسويس.
ويرغب مسئولو الزمالك في حضور جماهيري كامل العدد في مواجهة حسنية أغادير بسبب صعوبة اللقاء والحاجة لتواجد الجماهير لتحفيز اللاعبين والشد من آزرهم في تلك المواجهة.
وكان الزمالك قد تعادل مع حسنية أغادير بالأمس سلبيًا في لقاء الذهاب الذي أقيم بالمغرب.
ويستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم الخميس القادم على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات بطولة الدوري.
وكانت الجهات الأمنية قد حددت 10 آلاف متفرج فقط لمباراة الزاملك وحسنية أغادير.
"الإجهاد" يضرب لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري
اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الإجهاد بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو القاري وتحدثوا مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للمطالبة بتطبيق سياسة التدوير.
كما ناقش أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأمر مع جروس وإمكانية إراحة بعض اللاعبين في مباراة المصري البورسعيدي وتجهيزهم لمواجهة بطل المغرب لكن الخواجة لم يحسم الأمر بشكل نهائي بعد.
وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع حسنية أغادير بالأمس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية وسط تراجع لأداء بعض لاعبي الفريق.
ويتخوف جروس من تطبيق سياسة التدوير بسبب اعتماده على تشكيل ثابت داخل الفريق ورفضه إجراء أي تغيير على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.
ويخوض الزمالك مباريات صعبة وهامة وضغط على كافة المستويات خلال شهر أبريل سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية الافريقية.