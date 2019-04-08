رياضة | الزمالك يدرس البقاء فى السويس بعد مواجهة المصري بسبب أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس البقاء فى السويس بعد مواجهة المصري بسبب أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك البقاء في السويس بعد خوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويفكر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في البقاء بالسويس للارتباط بمباراة بعدها بـ72 ساعة أمام حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية وتجنب الإجهاد.

وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع حسنية أغادير بالأمس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات البطولة الافريقية.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي إقامة مباراة الزمالك مع المصري في السويس وعدم خوضها في برج العرب.

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