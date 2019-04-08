رياضة | الزمالك يدرس البقاء فى السويس بعد مواجهة المصري بسبب أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يدرس البقاء فى السويس بعد مواجهة المصري بسبب أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك البقاء في السويس بعد خوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري.
ويفكر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق في البقاء بالسويس للارتباط بمباراة بعدها بـ72 ساعة أمام حسنية أغادير المغربي في إياب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية وتجنب الإجهاد.
وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع حسنية أغادير بالأمس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات البطولة الافريقية.
وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي إقامة مباراة الزمالك مع المصري في السويس وعدم خوضها في برج العرب.
"الاجهاد" يضرب لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري
اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الإجهاد بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو القاري وتحدثوا مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للمطالبة بتطبيق سياسة التدوير.
كما ناقش أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأمر مع جروس وإمكانية إراحة بعض اللاعبين في مباراة المصري البورسعيدي وتجهيزهم لمواجهة بطل المغرب لكن الخواجة لم يحسم الأمر بشكل نهائي بعد.
وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع حسنية أغادير بالأمس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية وسط تراجع لأداء بعض لاعبي الفريق.
ويتخوف جروس من تطبيق سياسة التدوير بسبب اعتماده على تشكيل ثابت داخل الفريق ورفضه إجراء أي تغيير على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.
ويخوض الزمالك مباريات صعبة وهامة وضغط على كافة المستويات خلال شهر أبريل سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية الافريقية.