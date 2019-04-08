رياضة | تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وكان من المقرر أن يلاقي الزمالك نظيره المصري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقررت اللجنة إقامة مباراة الزمالك والمصري في استاد السويس بدلًا من برج العرب وبدون جمهور، وذلك يوم الخميس 11 أبريل في الساعة الخامسة والنصف.