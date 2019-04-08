رياضة | رسميا.. الأهلي وصن داونز في برج العرب والزماك وأغادير بالسويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي وصن داونز في برج العرب والزماك وأغادير بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى القوات المسلحة المصرية وقيادتها على استجابتهم لفتح ملاعب الجيش للأندية المصرية التي تلعب باسم مصر في بطولات الأندية الإفريقية متجاوزين بذلك أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أنه بموجب هذه الاستجابة التي وجدها لدى قيادات الجيش المصري فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقي في موعدها المقرر بستاد برج العرب ، وسيلعب نادي الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أكادير في ستاد السويس .