رياضة | برشلونة يحشد قوته الضاربة أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحشد قوته الضاربة أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وضمت قائمة برشلونة كلا من :-
تير شتيغن - سيليسين - بينا - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - كوتينيو - أرثر - سواريز - ميسي - ديميبلي - مالكوم - لينغليت - موريلو - جوردي ألبا - كيفين برينس بواتينج - سيرجيو روبيرتو - فيدال - أومتيتي - ألينا.