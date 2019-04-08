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رياضة | برشلونة يحشد قوته الضاربة أمام مانشستر يونايتد

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي .

وضمت قائمة برشلونة كلا من :-

تير شتيغن - سيليسين - بينا - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - كوتينيو - أرثر - سواريز - - ديميبلي - مالكوم - لينغليت - موريلو - جوردي ألبا - كيفين برينس بواتينج - سيرجيو روبيرتو - فيدال - أومتيتي - ألينا.

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