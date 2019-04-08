رياضة | "الإجهاد" يضرب لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الإجهاد" يضرب لاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من الإجهاد بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية سواء على الصعيد المحلي أو القاري وتحدثوا مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق للمطالبة بتطبيق سياسة التدوير.

كما ناقش أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد للفريق الأمر مع جروس وإمكانية إراحة بعض اللاعبين في مباراة المصري البورسعيدي وتجهيزهم لمواجهة بطل المغرب لكن الخواجة لم يحسم الأمر بشكل نهائي بعد.

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وكان الزمالك قد تعادل سلبيًا مع حسنية أغادير بالأمس في ذهاب الدور ربع النهائي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية وسط تراجع لأداء بعض لاعبي الفريق.

ويتخوف جروس من تطبيق سياسة التدوير بسبب اعتماده على تشكيل ثابت داخل الفريق ورفضه إجراء أي تغيير على القوام الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.

ويخوض الزمالك مباريات صعبة وهامة وضغط على كافة المستويات خلال شهر أبريل سواء على صعيد بطولة الدوري أو الكونفدرالية الافريقية.