رياضة | رسالة قوية من لاسارتي لجماهير الأهلي بعد خماسية صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة قوية من لاسارتي لجماهير الأهلي بعد خماسية صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على تكرار اعتذاره لجماهير الأهلي على النتيجة الأخيرة للفريق أمام صن داونز، موضحا أنه يعتبر نفسه المسئول عن النتيجة والهزيمة الكبيرة، وأنه يسعى من اليوم لتغيير هذا الانكسار وتصحيح الوضع في أقرب وقت؛ لأن الأهلي يستحق.. ووعد بأن كل لاعب في الفريق ــ وهو من قبلهم ــ سيقوم ببذل كل ما لديهم لتصحيح الصورة، وتعويض ما حدث من نتيجة قاسية في المباراة السابقة .

وتطرق لاسارتي للحديث عن جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين والجهاز الفني اليوم قائلا: «رئيس النادي تعامل معنا بأخلاق الفرسان، وكقائد صاحب خبرات كبيرة، حيث قدم لنا ما نحتاج من دعم، وعبر في نفس الوقت عن كل الحزن الذي أصابه من النتيجة القاسية، وأنه لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وقتالهم داخل الملعب للخروج من هذه الصدمة سريعا».

وأوضح أن رئيس النادي يقدم الدعم للفريق من اليوم الأول الذي تولى مهمة التدريب فيه، وهذا الدعم لا يتوقف من خلال تنفيذ طلباته الفنية وكذلك دعمه للبنيه الخاصة بفريق الكرة، وأيضا المعسكرات وغيرها من الأمور التي تؤدي إلى تطور سريع نتطلع له، مشددا على أنه ــ وكل لاعب ــ مدينون بالشكر له.

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وأشار المدير الفني إلى واقعة اعتبرها هي الفارق الأهم في روح ومعنويات لاعبي الأهلي بعد العودة للمران اليوم، وهي وجود بعض المشجعين للنادي يهتفون باسم الأهلي في محيط الملعب مع بداية المران، مشددا على أن مثل هذه الهتافات هي كل ما يحتاجه اللاعبون للنهوض سريعا والتخلص من آثار الهزيمة والسير نحو طريق البطولات دائما.. وأكد أن دعم الجماهير الأهلاوية للفريق هو شيء فريد لا يمكن وصفه.

وقال: سأتحدث بمنتهى الشجاعة لجماهير الأهلي.. أطالبهم أن يثقوا بنا؛ لأننا لن نخذلهم في أية خطوة مقبلة، وسنعمل بكل ما لدينا من جهد لتصحيح الصورة في أقرب وقت.

وقال إنه بدأ استعداداته اليوم لمباراة مصر المقاصة في الدوري لأهميتها، ووفقا لأولويات الفريق، وحينما ينتهي من اللقاء، سيقوم بالإعداد لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي، مؤكدا أنها لن تكون سهلة، ولكنه يعد بتصحيح الصورة، وهذا هو التحدي الأكبر بالنسبة له وللاعبي الفريق.