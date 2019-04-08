رياضة | عبد الحفيظ: أعتذر لكل أهلاوي.. نقدر ثورة الخطيب وسنعود بقوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: أعتذر لكل أهلاوي.. نقدر ثورة الخطيب وسنعود بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، نيابة عن قطاع الكرة بالكامل باعتذار لكيان النادي ومسئوليه وجماهيره، ولكل من له صلة بالأهلي بعد الخسارة الأخيرة أمام صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأضاف عبد الحفيظ: لم تكن الأزمة في خسارة المباراة، خاصة أن الخسارة واردة في كرة القدم، ولكن تبقى المشكلة فيما شعرنا به تجاه الكيان بعد هذه النتيجة.

وأوضح أن الأمر لم يكن سهلًا، والحدث نفسه لم يكن عاديًا على الإطلاق، ومن ثم كان حديث الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع خالد الدرندلي رئيس البعثة والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي واللاعبين قويًا للغاية .

وأشار: نقدر غضب وثورة الكابتن الخطيب في جلسته معنا وغضب كل جماهير الأهلي، وما حدث في جلسته اليوم معنا كان أمر طبيعيًا، خاصة أننا لا نمثل أنفسنا بل نمثل كيانا كبيرا، والأمر يرتبط بالحسابات التاريخية لقيمة وحجم وشعبية الأهلي.

وأضاف أن ما تم نقله للاعبين والجهاز الفني اليوم من رئيس النادي كان حاسمًا للغاية، وكان من المهم أن يصل للجميع من أجل تدارك ما حدث، والتركيز في القادم؛ لتخطي هذه المرحلة الصعبة.

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وأكد: لا نعفي أنفسنا كجهاز فني أو إداري أو لاعبين مما حدث، والجميع أخطأ وشارك ــ ولو بنسبة ــ فيما حدث أمام صن داونز، ومن ثم جاءت العقوبات على الجميع قاسية وبشكل غير مسبوق من قبل، مؤكدًا أن الفريق قادر على العودة من جديد بقوة ليس فقط أمام صن داونز في مباراة العودة السبت القادم، ولكن أيضا في مباريات الدوري المتبقية وكذلك كأس مصر، خاصة أننا لا نمتلك أي شيء في الوقت الحالي سوى العمل بقوة وإصرار لتصحيح الأوضاع.

وأوضح أنه تحدث مع اللاعبين وأكد لهم أن مشاعر الغضب والحزن داخلهم بعد مباراة صن داونز يجب أن يتم ترجمتها إلى إصرار وقتال في الملعب خلال الفترة المقبلة من أجل استعادة كبرياء الأهلي مؤكدًا علي أنه لم يعد هناك وقت للحديث او التبرير ولكن هناك تركيز شديد خاصة واننا مرتبطين بمباراة امام مصر المقاصة بعد غد في الدوري وسنبدأ معسكر المباراة غدًا والجميع في كامل تركيزه من اجل تصحيح الصورة التي ظهر عليها الفريق في مباراة صن داونز الأخيرة.

وقال مدير الكرة بالأهلي : نثق في جماهير الأهلي ومساندتهم لنا خلال الفترة المقبلة ونعدهم بتقديم افضل ما لدينا من اجل العودة بقوة واستعادة الانتصارات والنتائج الجيدة.

وانتقل عبد الحفيظ للحديث عن دعم الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة لفريق الكرة مؤكدًا علي ان الدعم يبقى اكثر من رائع سواء بتدعيمات انتقالات يناير او بتوفير الطائرة الخاصة للفريق في رحلة جنوب أفريقيا الاخيرة او استقرار واستقلالية والعمل في مناخ متميز لأجل هذا نعدهم باستعادة الانتصارات وتصحيح الموقف لأنه بالفعل لم يكن هناك أية تقصير من جانب الإدارة التي وفرت كل احتياجات الفريق الفنية والمادية والإدارية.

وأضاف : لم يعد مهمًا بالنسبة لنا تحديد ملعب مباراة العودة امام صن داونز ولكن الاهم من ذلك هو ان نمتلك دوافع الاصرار وعوامل النجاح التي ستعيدنا من جديد خاصة وان هناك واقعا سنتعامل معه بإرادتنا وعزيمتنا.