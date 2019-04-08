رياضة | "جروس" يعفو عن كهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يعفو عن كهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على العفو عن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأبيض بعد اعتراضه بشكل غير لائق على استبداله في مباراة سموحة.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن جروس استقر على عودة كهربا لقائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي، بعد استبعاده من السفر إلى المغرب وعدم تواجده مع الأبيض في مباراة حسينية أغادير ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ملعب الجيش بمدينة السويس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019.