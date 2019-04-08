رياضة | رسميا.. الأهلي يخاطب وزير الداخلية ويطلب السعة الكاملة لبرج العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يخاطب وزير الداخلية ويطلب السعة الكاملة لبرج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يناشده السماح بالحضور الجماهيري في مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز والمحدد لها السبت المقبل بملعب برج العرب بالسعة الكاملة لملعب المباراة؛ وذلك لمساندة فريق الأهلي في هذه المهمة التي يحتاج فيه جماهيره.

وأكد رئيس الأهلي في خطابه لوزير الداخلية على الدور الكبير للأمن وقياداته في مساندة كافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية، وأنه يعلم حجم الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية لتأمين وسلامة الجميع، وأنها ستعمل على مساندة ودعم فريق الأهلي في مواجهة بطل جنوب إفريقيا يوم السبت القادم.