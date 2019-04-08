رياضة | الأهلي يفاجئ جماهيره ويحدد سعر تذكرة مباراة صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاجئ جماهيره ويحدد سعر تذكرة مباراة صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تحديد مبلغ عشرة جنيهات سعرا لتذكرة مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على استاد برج العرب.

جاء ذلك تيسيرا على جماهير الأهلي، واتاحه الفرصة أمام أكبر عدد منهم لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في تلك المباراة المهمة.