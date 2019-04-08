رياضة | لاعبو الأهلي يعتذرون للنادي وجماهيره.. ويتعهدون بالرد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يعتذرون للنادي وجماهيره.. ويتعهدون بالرد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم لاعبو الأهلي باعتذار رسمي للنادي وجماهيره عما حدث في جنوب إفريقيا والخسارة أمام صن داونز بخمسة أهداف.

وقال حسام عاشور كابتن الفريق إنه نيابةً عن زملائه اللاعبين يتقدم بالاعتذار للأهلي وكل محبيه، رافضًا سرد أية مبررات.

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وقال إن الكل يتحمل المسئولية ويقدر حجم غضب جماهير الأهلي، ولكن هم أيضًا ــ في إشارة إلى زملائه ـ يتقبلون أية قرارات يتخذها الجهاز الفني، لكن لن يتحملوا ابتعاد جماهير الأهلي عنهم وهي التي كانت كلمة السر في نجاحاتهم وانتصاراتهم السابقة، وأنه لا يزال يناشد هذه الجماهير الوفية الوقوف خلفهم ومساندتهم كالعادة لأنه لم يعد أمامهم سوى العمل والتركيز وبذل أقصى جهد لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات، ورد الاعتبار؛ لأن الأهلي كبير القارة الإفريقية ولم يعتد مثل هذه الخسائر..

وأضاف عاشور أن ما حدث لم يكن طبيعيًا على الإطلاق، ولسنا بصدد توزيع اتهامات والكل مسئول، والكل عليه أن يعتذر للأهلي عمليًا، وأن هذا النادي الذي نفتخر بالانتماء إليه صاحب الفضل وحقه أن نقاتل من أجله.

وتطرق إلى جلسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع اللاعبين وقال إنه لأول مرة يرى الكابتن الخطيب في حالة الغضب هكذا، ويتحدث بهذه اللهجة، وكانت كلماته واضحة ورفضه لأية أعذار، وأن اسم الأهلي خط أحمر بالنسبة له وأن كل من يرتدي تي شيرت الأهلي لابد يعرف قيمته ويقاتل عليه، وأنه لديه الثقة الكاملة في اللاعبين وكل المنظومة وأنهم قادرون على تصحيح الموقف والحفاظ على كبرياء الأهلي.