انت الان تتابع تفاصيل خبر نجل رونالدو يتفوق على والده بمهارة كروية مذهلة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 8 أبريل 2019 03:49 مساءً - نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقطع فيديو قصيراً على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من داخل منزله، وهو ما أثار إعجاب متابعيه على نطاق واسع.

ويظهر رونالدو مع ابنه ماتيو وهما يتناقلان الكرة؛ إذ يركل الطفل الصغير الكرة التي يرسلها إليه والده مرة تلو الأخرى بإتقان مذهل.

كما قلد نجل كريستيانو رونالدو والده، خاصة حركته الشهيرة بالعودة قليلاً إلى الخلف، ومن ثم الانطلاق لركل الكرة بتسديدة صاروخية.

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وتظهر طفلة في مقطع الفيديو، من المفترض أنها "إيفا" توءم ماتيو، وهي تلهو بألعاب أخرى موجودة في غرفة الأطفال المدججة بألعاب الصغار.

ويمتلك رونالدو من صديقته العاطفية جورجينا رودريغيز طفلة ولدتها في نوفمبر 2017، تُدعى "آلانا مارتينيز"، لتكون رابع صغار "الدون" البرتغالي بعد كريستيانو جونيور والتوءم ماتيو وإيفا.

وتعد جورجينا أول أم معروفة لأبناء رونالدو؛ حيث إنه أنجب ابنه كريستيانو جونيور وتوءمه الولد والبنت تياغو وإيفا من سيدتين "لم يكشف عن هويتهما على الإطلاق حتى الآن".

يُذكر أن صحيفة "الصن" البريطانية ذكرت أواخر يوليو 2017، أن رونالدو يحلم بإنجاب سبعة أطفال؛ بسبب ولعه الشديد بالرقم "7" المفضل لديه، والذي بات ماركة مسجلة باسمه في مختلف أعماله التجارية والتسويقية.