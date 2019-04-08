بعد بيان إنشائي.. هل يكفي غضب الخطيب لإصلاح الأهلي؟

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افتكر الخطيب أخيرًا خسارة الأهلي بخماسية في صن داونز، وخرج في بيان إنشائي قال خلاله إن القلعة الحمراء خط أحمر ونسى بالفعل أن فضيحة صن داونز تجاوزت جميع الخطوط الحمراء

بكلمات إنشائية لا تطمئن جماهير الأهلي التي تَجرّعت فريقها الأحمر، وبعبارات خالية من أي مسئولية أو إجراءات حاسمة ردا عما حدث من خسارة قاسية ومذلة من نظيره صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما عصر السبت، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، خرج مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببيان ضعيف المعنى والتأثير اليوم الإثنين، أوضح خلاله أسباب ما حدث في جنوب إفريقيا، وظروف تلقي فريق الكرة هزيمة ثقيلة وغير مسبوقة؛ لوضع كل طرف أمام مسئولياته للحفاظ على قيمة الأهلي التاريخية ومشاعره وطموحات جماهيره.

وبعد صمت دام ليومين بعد فضيحة الفريق الأحمر ومجلس إدارته، خرج بيان الخطيب بشكل باهت، حيث لم يقدم أي جديد يذكر سوى كلمات لا تثمن ولا تغني من جوع، حيث لم يعلن مجلس الإدارة في بيانه الصادر اليوم، عن الأسباب وراء فضيحة جنوب إفريقيا، بجانب أنه لم يقدم أي حلول للخروج من تلك الأزمة. وتناول الخطيب في

وبعد صمت دام ليومين بعد فضيحة الفريق الأحمر ومجلس إدارته، خرج بيان الخطيب بشكل باهت، حيث لم يقدم أي جديد يذكر سوى كلمات لا تثمن ولا تغني من جوع، حيث لم يعلن مجلس الإدارة في بيانه الصادر اليوم، عن الأسباب وراء فضيحة جنوب إفريقيا، بجانب أنه لم يقدم أي حلول للخروج من تلك الأزمة. وتناول الخطيب في بيانه، أن الأهلي خط أحمر، على الرغم من أن فضيحة صن داونز تجاوزت جميع الخطوط الحمراء، بالفعل، كما أن الجماهير الأهلاوية كانت تنتظر رد فعل قوي من الخطيب، يكشف من خلالها السبب وراء تلك الهزيمة التاريخية، ومحاسبة المسولين عنها بدًلا من الخروج بتلك الكلمات الإنشائية، خاصة أن رأي الحل في تصحيح الصورة خلال المباريات المقبلة، وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بالوقوف على حل سبب الكارثة التاريخية للأهلي. Advertisements وفي أول رد فعل لمحمود الخطيب، بعد الهزيمة القاسية من صن داونز، كل ما فعله أنه انفعل على لاعبي الفريق، قبل المران الجماعي الذي أقيم اليوم، وهو تصرف لا يفيد الفريق بأي شيئ يذكر. الكلام الإنشائي الذي خرج به الخطيب اليوم، جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المهمة في اتجاهات عديدة منذ لحظة وصول بعثة فريق الكرة مباشرًة من جنوب إفريقيا، بدأها أمس بلقاء مغلق مع خالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس البعثة، ثم مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، ثم مارتن لاسارتي المدير الفني؛ للوقوف بشكل واضح على أسباب ما حدث في جنوب إفريقيا، وظروف تلقي فريق الكرة هزيمة ثقيلة وغير مسبوقة؛ لوضع كل طرف أمام مسئولياته للحفاظ على قيمة الأهلي التاريخية ومشاعره وطموحات جماهيره. واستمع رئيس الأهلي للأطراف الثلاثة كلٌ فيما يخصه، وطلب من لاسارتي شرحا تفصيليا للحالة التي ظهر عليها اللاعبون، والتمثيل غير اللائق للأهلي في مثل هذه المباريات، وتراجع المستوى على نحو لا يتماشى مع شخصية البطل وطموحاته ومكانة الأهلي التاريخية في القارة الإفريقية.

وسجل رئيس النادي في جلسته مع المدير الفني في حضور عبدالحفيظ رفضه القاطع لأية مبررات أو أعذار من جانب أي فرد في المنظومة، وأن الخيار الوحيد هو النهوض سريعًا من هذه الكبوة، والحفاظ على طموحات الأهلي البطولية، وإسعاد جماهيره التي يقر الجميع حقها في حالة الغضب التي انتابتها لما أصابها من ألم وحزن عقب الخسارة الأخيرة. ووضع الخطيب النقاط فوق الحروف مع لاسارتي وعبدالحفيظ من خلال متابعة رئيس النادي للمنظومة الكروية خلال الفترة الماضية، والتأكيد على ثقته بأنه على الجميع أن يتحمل مسئولياته وأن الرد لابد أن يكون سريعًا. وبعد اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني بالكامل، عقد جلسة ساخنة مع اللاعبين، وجاءت كلماته واضحة بأنه لن يستمع لأي تبرير أو شكوى، وأنه رافض لما حدث في جنوب إفريقيا بكافة الطرق؛ لأن اسم الأهلي خط أحمر، وأن الجميع مسئول عما جرى أمام صن داونز، وأن هذا الأمر غريب على الأهلي ولن يسمح به.. والاعتذار للنادي وجماهيره لا يكفي.

الخطيب أوضح أن الحل الآن للخروج من هذا المأزق هو تصحيح الصورة عمليًا، وأن يكون الأداء والنتائج خلال اللقاءات المقبلة على كافة المستويات تليق بالأهلي ومكانته لرد الاعتبار ومصالحة جماهير الأهلي التي كانت ولا تزال القاسم المشترك في كل البطولات والإنجازات، والتي أكد رئيس الأهلي على حقها في الغضب والاستياء مما حدث، ولكن يبقى السؤال ماذا بعد غضب الخطيب لتصحيح المنظومة الكروية داخل القلعة الحمراء.

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