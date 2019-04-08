شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الأهلي يواجه صن داونز في برج العرب.. والزمالك مع حسنية أغادير بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه المهندس هاني ابوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر إلى القوات المسلحة المصرية وقيادتها، على استجابتهم لفتح ملاعب الجيش للأندية المصرية التي تلعب باسم مصر في بطولات الأندية الافريقية، متجاوزين بذلك أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد أنه بموجب هذه الاستجابة التي وجدها لدى قيادات الجيش المصري، فإن النادي الأهلي سيلعب مباراة إياب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، في موعدها المقرر السبت المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، وسيلعب نادي الزمالك مباراة إياب الدور ربع نهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في موعدها المقرر الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس.

جدير بالذكر أن الأهلي قد تعرض لهزيمة قاسية أمام فريق صن داونز بخماسية نظيفة، في ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما عاد الزمالك بتعادل سلبي من مباراته أمام فريق حسنية أغادير المغربي، في ذهاب دور الربع نهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.