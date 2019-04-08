رسميا: برج العرب يستضيف مباراة الأهلي وصن داونز

تلقى اتحاد الكرة المصري، موافقة رسمية، من مسؤولي ملعب برج العرب، بااستضافة مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي ذهابًا بخماسية دون رد، وطلب حضورا كاملا لجماهيره في برج العرب، السبت المقبل، إيابًا للتعويض.

ووجه هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر إلى القوات المسلحة المصرية وقيادتها على استجابتهم لفتح ملاعب الجيش للأندية المصرية التي تلعب باسم مصر في بطولات الأندية الأفريقية، متجاوزين بذلك أي صعوبات تصادف تهيئة المناخ أمامها لتحقيق طموحات الكرة المصرية.

وأكد رئيس الاتحاد المصري أنه بموجب هذه الاستجابة التي وجدها لدى قيادات الجيش المصري فإن الأهلي سيلعب مباراة العودة أمام صن داونز الأفريقي في موعدها المقرر بإستاد برج العرب، وسيلعب نادي الزمالك مباراة العودة أمام حسنية أكادير في إستاد السويس.

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وتقدم ماميلودي صن داونز، باحتجاج رسمي للاتحاد الأفريقي لتغيير ملعب المباراة قبل 6 أيام من موعدها، بالمخالفة للوائح، التي تجبر النادي المضيف على إخطار ضيفه بمكان المباراة الجديد في حالة تغييره، قبل اللقاء بمدة لا تقل عن 10 أيام.

وقرر الأهلي تغيير الملعب من الجيش بالسويس إلى برج العرب لضمان سعة جماهيرية أكبر.

وتجاهل كاف اعتراض صن داونز، وأقر بنقل المباراة إلى برج العرب، الذي رفض مسؤولوه في البداية استضافة اللقاء بسبب وجود إصلاحات، قبل أن يوافقوا على الطلب بعد تدخل هاني أبو ريدة.