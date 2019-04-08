شكرا لقرائتكم الأهلي يطلب السماح لـ 60 ألف متفرج في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - أ ف ب | منذ ساعتين في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 14:10

طلب النادي الأهلي من الجهات الأمنية المصرية زيادة عدد المشجعين المسموح به إلى 60 ألف شخص، في مباراته ضد ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال افريقيا في كرة القدم، إذ سيكون أمام مهمة شاقة لقلب خسارته التاريخية ذهاباً.



وستعود المباراة إلى ملعب برج العرب في الاسكندرية بموافقة الاتحاد القاري، الذي كان طلب الشهر الماضي نقلها بسبب سوء وضعية العشب.

وسقط الأهلي بخماسية مذلة ذهاباً السبت الماضي، أمام مضيفه الجنوب افريقي في بريتوريا، في نتيجة هي الأسوأ في المسابقة القارية التي يحمل الرقم القياسي في عدد ألقابها 8، وبلغ دورها النهائي في الموسمين الماضيين.

ونقل الأهلي عبر موقعه الالكتروني، عن المدير التنفيذي محمد مرجان قوله إن النادي "خاطب اتحاد الكرة من أجل مخاطبة الجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة إلى 60 ألف مشجع، نظراً لأهمية المباراة، وحاجة الفريق لجماهيره في هذه المباراة"، وسبق للاتحاد المصري أن أعلن موافقة السلطات الأمنية على حضور 10 آلاف مشجع في مباراة الإياب المقررة في 13 نيسان (أبريل) الجاري.