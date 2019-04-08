شكرا لقرائتكم الزمالك يعود من المغرب بتعادل ثمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 3 ساعات في 8 أبريل 2019 - اخر تحديث في 8 أبريل 2019 / 14:08

قطع الزمالك المصري خطوة مهمة نحو بلوغ الدور نصف النهائي في بطولة كأس الكونفديرالية الافريقية لكرة القدم، بتعادله الثمين مع مضيفه حسنية أغادير المغربي من دون أهداف في ذهاب ربع النهائي، علماً بأن لقاء العودة يقام في القاهرة الأحد المقبل.



وأعرب المدير الفني للفريق"الأبيض" السويسري كريستيان غروس، عن سعادته بالنتيجة، مشيراً إلى أن التاريخ يعترف في النتائج وليس في الأداء الجيد.

على صعيد متصل، أعلن "كاف" تصنيف المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الافريقية 2019 في مصر في الفترة من 21 حزيران (يونيو) وحتى 19 تموز (يوليو) المقبلين، وضم المستوى الأول: مصر، وتونس، وغانا، وساحل العاج، والكاميرون، والسنغال، والمستوى الثاني: المغرب، ونيجيريا، والكونغو الديموقراطية، والجزائر، ومالي، وغينيا، والمستوى الثالث: أوغندا، وجنوب أفريقيا، وغينيا بيساو، وزيمبابوي، وأنغولا، وبوروندي، والمستوى الرابع: موريتانيا، وناميبيا، وبنين، وكينيا، ومدغشقر، وتنزانيا، وتسحب قرعة البطولة الجمعة المقبل في منطقة الأهرامات التاريخية في القاهرة.