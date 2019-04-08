شكرا لقرائتكم أول تعليق من سعد سمير بعد الإصابة فى مباراة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مدافع النادى الأهلى سعد سمير على حسابه الرسمى ، صورة له بقميص النادى الأهلى، معلناً عن الإصابة التى لحقت به فى مباراة الذهاب بدورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز، والتى انتهت بخسارة الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل لا شىء. وقال سعد سميرعلى موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "جزع فى الرباط الداخلى للركبة..الحمد لله على كل شىء".

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